publié le 21/01/2020 à 08:12

On l'avait dit à l'époque : le gel des tarifs se paye toujours un jour ou l'autre. Sous la pression des "gilets jaunes", le gouvernement avait décidé l'an dernier de retarder de cinq mois l'augmentation des prix de l'électricité. Pour revenir dans les clous, il est contraint aujourd'hui de procéder à un rattrapage car la loi dit que le tarif réglementé du kW/h doit répercuter tous les coûts, de la production à la commercialisation en passant par l'acheminement.

La facture d'électricité devrait donc grimper de 2,4 % au plus tard le 1er mai. C'est déjà en soi une hausse deux fois plus rapide que le rythme de l'inflation mais surtout c'est une augmentation qui vient dans le sillage de deux autres.

En juin dernier, elle était de 5,9 % et en août de 1,23 %. Avec maintenant 2,4 % supplémentaires, cette augmentation en moins d'un an a bondi de près de 10 %. Dit autrement, cela correspond pour un foyer se chauffant à l'électricité une dépense supplémentaire annuelle de 200 euros en moyenne. Une somme non négligeable dans le budget d'une famille.

