C'est une bourde dont les élus de la ville de Roubaix se seraient bien passés. En juin dernier, la ville du Nord a investi la somme de 103.000 euros dans 187 panneaux photovoltaïques installés sur le toit de la médiathèque. Une initiative qui avait pour but de réduire d'un quart la facture d'électricité de la municipalité.

Or, La Voix du Nord rapporte que ces panneaux n'ont jamais été branchés aux installations électriques du bâtiment, six mois après leur installation. Le quotidien régional précise que c'est grâce à un technicien, venu raccorder une éolienne au mois de décembre pour produire plus d'énergie propre, que la municipalité a été avertie de son couac.

Ainsi, pendant six mois, les factures de consommation électrique n'ont pas baissé d'un euro. Pour Alexandre Garcin, adjoint au maire de Roubaix, cette bévue sera vite réparée, a-t-il déclaré au quotidien nordiste.