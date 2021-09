Algérie : un accident de la route fait 13 morts

Les services de secours algériens ont annoncé le décès de 13 personnes à la suite d'une spectaculaire collision dimanche entre un autocar de voyageurs et un camion, dans le nord-ouest du pays. Huit autres personnes ont été blessées et évacuées à l'hôpital.

L'accident est survenu au lieu-dit Oued Khebaza, dans la wilaya de Naâma, à650 km au sud-ouest d'Alger, a précisé la protection civile dans un communiqué sur sa page Facebook. L'autocar desservait le trajet entre les villes de Sidi Bel Abbes et Boussemghoune. Une vidéo diffusée par plusieurs médias montre un autobus dont la partie avant est complètement enfoncée tandis que le camion a lui perdu sa remorque qui s'est renversée sur la chaussée.

La Gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident, selon l'agence officielle APS. Les routes algériennes sont réputées parmi les plus dangereuses de la région. La vitesse des automobilistes, y compris des conducteurs de transports en commun, est la principale cause des accidents de la route en Algérie, selon la délégation nationale de la Sécurité routière, une agence gouvernementale.