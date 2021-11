Alec Baldwin auteur d'un tir mortel : l'homme qui a remis l'arme à l'acteur sort de son silence

Crédit : Mostafa Bassim Adly / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

L'assistant réalisateur du film Rush s'est exprimé pour la première fois depuis la tragédie, survenue le 21 octobre dernier. Celui qui a remis le revolver chargé à l'acteur Alec Baldwin avant le drame qui a coûté la vie à une cinéaste pendant le tournage du western, s'est dit "choqué et triste" mais n'a commenté ni le drame ni son rôle.

Dans un communiqué au New York Post, David Halls a décrit une collègue "talentueuse" et "une amie" à propos de la victime. "J'espère que cette tragédie va inciter l'industrie (du cinéma) à revoir ses valeurs et ses pratiques" pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise, a-t-il ajouté.

Halyna Hutchins, directrice de la photographie, avait été tuée accidentellement par un tir déclenché par Alec Baldwin lors d'une séance de répétition à Santa Fe dans le Nouveau-Mexique, le 21 octobre dernier.

Aucune arrestation à ce stade de l'enquête

Ce terrible accident alimente toutes les spéculations possibles. En cause : l'assistant réalisateur avait reconnu plus tôt devant les enquêteurs qu'il aurait dû vérifier l'arme mais a omis de le faire. En effet, il aurait dû s'assurer que toutes les cartouches étaient factices, a-t-il admis.



L'armurière Hannah Gutierrez-Reed et David Halls étaient responsables des armes sur le tournage du film Rush, produit par la star hollywoodienne. Ils devaient garantir qu'elles étaient bien inoffensives avant de les introduire sur le plateau.



L'assistant réalisateur n'a pas donné davantage d'informations alors que les investigations se poursuivent pour éclaircir les circonstances de la tragédie. Sollicité par l'AFP, son avocat n'avait pas réagi lundi après-midi.

Si jusqu'ici aucune arrestation n'a été menée, la procureure de Santa Fe en charge de l'enquête n'a pas exclu d'éventuelles poursuites pénales si des responsabilités sont établies, notamment à l'encontre de l'acteur Alec Baldwin.