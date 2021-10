Les infos de 6h - Alec Baldwin auteur d'un tir mortel : l'acteur s'exprime devant la presse

L'acteur américain Alec Baldwin lors de la première de "The Boss Baby : Family Business" au SVA Theatre de New York, le 22 juin 2021.

Alec Baldwin sort du silence. L'acteur américain s'est exprimé pour la première fois devant la presse après son tir accidentel qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, sa directrice de photographie, le 21 octobre sur le tournage de Rust. "Je n'ai pas le droit de faire de commentaires, c'est une enquête en cours", a-t-il commencé par souligner.

"Une femme est morte, c'était mon amie. On était une équipe très soudée et cet horrible événement est arrivé", a regretté Alec Baldwin, visiblement affecté. "Son mari est submergé par le chagrin, il est sous le choc ainsi que son fils de 9 ans. On est en contact permanent avec lui et on s'inquiète pour leur famille", a-t-il également déploré.

"De nouvelles mesures doivent être prises avec des armes en caoutchouc, en plastique. Ce n'est pas à moi de décider mais c'est urgent pour protéger les gens sur les tournages", a estimé Alec Baldwin. Enfin, l'acteur, qui était également un des producteurs du film Rust, a indiqué que le tournage ne reprendrait pas.

