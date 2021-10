Alec Baldwin auteur d'un tir mortel : ce jour où le tournage de "Rust" a tourné au drame

Ce jeudi 21 octobre avait mal commencé sur le tournage de Rust. Le matin-même, une partie des membres de l'équipe avaient quitté le plateau pour réclamer de meilleures conditions de travail, obligeant les producteurs à les remplacer au pied levé. Une journée qui tournera définitivement au cauchemar quand la directrice de la photographie, Halyna Hutchins, sera tuée et le réalisateur blessé par une arme actionnée par l'acteur Alec Baldwin.

Les premières dépositions auprès des policiers de Santa Fe chargés de l'enquête permettent désormais d'établir le déroulement de ce jeudi funeste. La journée de travail avait commencé dès 6h30 au ranch Bonanza Creek, gigantesque propriété située au pied des collines au nord du Nouveau-Mexique.

Peu après le petit-déjeuner, le tournage accuse déjà son premier retard lorsqu'une équipe de six personnes chargées des caméras cesse le travail en raison de désaccords avec la production sur leur cachet et leurs frais d'hébergement. Le réalisateur, Joel Souza, dira aux enquêteurs que, malgré les remplaçants trouvés en urgence, le tournage devait désormais se contenter d'une seule caméra et que les scènes allaient durer plus longtemps que prévu.

Une matinée dédiée aux répétitions

En fin de matinée, Joel Souza prépare une scène dans laquelle Alec Baldwin est assis sur un banc d'église et dégaine son revolver pour le pointer vers la caméra, selon les dépositions des policiers. Le réalisateur travaille alors avec Halyna Hutchins sur le cadrage de cette scène afin de donner l'impression que l'acteur pointait son arme en direction du spectateur.

L'arme tenue par Alex Baldwin est l'une des trois disposées sur un chariot d'accessoires par l'armurière du tournage, Hannah Gutierrez-Reed, une jeune femme de 24 ans qui n'avait à son actif qu'un précédent long-métrage en tant que cheffe armurière. L'arme est ensuite prise sur le chariot par l'assistant réalisateur Dave Halls qui lance alors "arme froide" en l'introduisant sur le plateau. Dans le jargon du cinéma, ce signal désigne une arme à feu censée être vide et donc totalement inoffensive.

Pause-déjeuner

À 12h30, l'équipe du film prend sa pause-déjeuner à l'écart du plateau. À son retour, Joel Souza dit ne pas être sûr que l'arme en cause ait fait l'objet d'une nouvelle vérification. Le caméraman Reid Russell dit avoir vu Alex Baldwin, Joel Souza et Halyna Hutchins en train de répéter la scène pour essayer de régler un problème d'ombre lié à la lumière extérieure

Alec Baldwin est assis sur le banc d'église tandis qu'Halyna Hutchins regarde comment la scène serait perçue du point de vue du spectateur, Joel Souza penché par-dessus son épaule. Alors que l'acteur explique comment il compte dégainer son revolver et où son bras se trouve, le coup part, affirme Reid Russell. Pour Joel Souza, cela produit un son "comme un coup de fouet, puis un grand 'pop'".

Appel au 911

Halyna Hutchins titube alors vers l'arrière, les mains serrées sur son ventre. Le cameraman se souvient l'avoir entendue dire qu'elle ne pouvait plus sentir ses jambes et l'avoir vue gisant sur le sol, en sang, pendant que l'équipe médicale tentait de l'aider. Joel Souza, lui, s'est aperçu qu'il avait l'épaule en sang après la détonation.



La retranscription de l'appel d'urgence passé à la police juste après le drame reflète l'état de stupeur du plateau. "Nous avons deux personnes qui ont été accidentellement touchées par le tir d'une arme accessoire, nous avons besoin d'aide immédiatement", dit l'interlocuteur. Les secours se précipitent au ranch, où ils organisent le transport à l'hôpital de Halyna Hutchins par hélicoptère. Les médecins la déclareront morte peu après son arrivée.