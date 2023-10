Airbnb : une squatteuse réclame 100.000 dollars au propriétaire après 540 jours d'occupation

C'est le cauchemar de tout propriétaire adepte du géant de la location à court terme entre particuliers : voir son appartement squatté à l'issue d'une réservation Airbnb. C'est pourtant la réalité d'un dentiste californien, auquel sa locataire réclame plus de 100.000 dollars pour quitter le logement qu'elle a occupé 540 jours. Selon le Los Angeles Times, qui rapporte les faits, tout commence en 2021, lorsque le médecin reçoit une demande pour une location à long terme de la dépendance de sa propriété de 274 mètres carrés, transformée depuis 2019 en logement Airbnb.

D'accord pour louer le logement sur une longue période, y voyant l'avantage d'éviter de gérer les allées et venues des voyageurs de passage, le dentiste propose à sa locataire un forfait à 20.793 dollars - soit près de 19.600 euros - pour 187 nuits, explique notamment Capital. Affaire conclue. Cependant, malgré des relations cordiales dans les premiers temps, les choses ne tardent pas à tourner au vinaigre.

Après avoir constaté des dégradations dans le logement - un lavabo cassé et des moisissures dans la salle de bain - en venant faire une réparation de routine, le propriétaire accepte néanmoins d'accorder un délai à l'occupante, qui souhaitait rester quelques jours à la fin de la période d'hébergement, en mars 2022. Il commet alors l'erreur de conclure un accord sans passer par Airbnb.

Un duel juridique qui suit son cours

Cette dernière s'attarde, d'abord un mois. Elle refuse ensuite l'offre du dentiste, qui s'impatiente et lui propose même de couvrir ses frais de déménagement pour 2.000 dollars (près de 1.885 euros). Tout s'accélère alors : l'Américaine cesse de payer son loyer, et profite du fait que le logement qu'elle occupe ne soit pas aux normes - le propriétaire n'avait pas reçu l'autorisation d'installer une douche dans sa dépendance - pour contacter le département d’urbanisme de Los Angeles et faire condamner son logeur à une amende de plus de 600 euros.

Hors de tout contrat Airbnb, et après six mois d'occupation des lieux - le délai légal à Los Angeles après lequel un locataire n'est plus expulsable, sauf motif légal jugé valable - l'occupante fait l'objet d'une plainte du propriétaire, qui lui réclame des dommages et intérêts. Celle-ci réplique, réclamant à son tour plus de 100.000 dollars (plus de 95.000 euros) pour quitter les lieux. Un litige toujours en cours, puisque le 4 octobre, la justice californienne n'avait toujours pas tranché, indiquent nos confrères. D'après les informations du journal, le dentiste est toujours en attente des 58.000 dollars de loyers impayés.