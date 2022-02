Afghanistan : 6 mois après la prise de Kaboul par les talibans, quelle est la situation ?

Le sujet du jour. Le 15 août 2021, les talibans s’emparaient de Kaboul, capitale de l’Afghanistan, multipliant dans la foulée les promesses en direction des Occidentaux. Depuis, la vie est devenue de plus en plus difficile et l’Afghanistan traverse actuellement sa plus grave crise humanitaire.



Pourquoi on en parle ? La peur est ambiante, mais certaines formes de résistance émergent comme la création d'écoles secrètes. De quoi est fait le quotidien des Afghans ? Les femmes ont-elles leur place à l'école et dans la vie économique ? Comment les Talibans obtiennent des financements ?



L'analyse. "L'Afghanistan traverse une crise économique et humanitaire absolument catastrophique. Le pays est au bord du gouffre pour plein de raisons, notamment pour le fait que sous l'occupation américaine l'Afghanistan vivait sous perfusion. 43% du PIB dépendait des financements internationaux", explique Marc Lémant, envoyé spécial de RTL.





