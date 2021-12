Les infos de 5h - Affaire Khashoggi : ce que l'on sait de l'homme interpellé à Roissy

Le suspect est toujours retenu à Roissy où les policiers procèdent à des vérifications poussées. Le passeport du Saoudien a sonné lorsqu'il a passé les contrôles mardi 7 décembre au matin, comme révélé par RTL. Son nom a "matché" avec le mandat d'arrêt émis par la Turquie.

Placé en rétention en vue de son extradition, l'homme a démenti être l'un des suspects recherchés dans l'enquête sur la mort du journaliste à Istanbul. Depuis police et justice françaises tentent d'établir son identité certaine. Des informations ont notamment été demandées aux autorités turques et saoudiennes.

On ignore encore si une homonymie est possible où encore la date d'arrivée de l'homme sur le territoire français et pourquoi son passeport n'a pas sonné à son arrivée. Mardi soir, l'ambassade d'Arabie Saoudite a affirmé que son citoyen n'avait aucun lien avec l'affaire et a demandé sa libération. Une décision est attendue d'ici demain matin par le procureur général de Paris.

À écouter également dans ce journal

Présidentielle 2022 - Valérie Pécresse surfe sur la vague de sa désignation en tant que candidate LR et prend 11 points selon un sondage. Elle battrait même Emmanuel Macron au second tour.

Football - Lille joue sa qualification en huitième de finale de Ligue des Champions ce soir face aux Allemands de Wolfsburg. Un nul suffit aux Nordistes pour se qualifier.

Covid-19 - Les vaccins seraient efficaces pour lutter contre le variant Omicron a déclaré un représentant de l'OMS.