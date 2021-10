Gabrielle Petito : pourquoi on ne peut pas encore parler de dénouement

Dénouement ou nouveau mystère dans l'affaire Gabby Petito ? Avec la mort confirmée du petit ami de la jeune voyageuse retrouvée étranglée dans le Wyoming, c'est un nouveau rebondissement auquel doivent faire face les enquêteurs. Les restes humains retrouvés dans une réserve naturelle de Floride correspondent bien en effet à Brian Laundrie.

Disparu en septembre, après être rentré sans sa fiancée d'un long voyage en van à travers les États-Unis, le jeune homme était activement recherché, notamment dans la réserve marécageuse de Carlton en Floride ("des marais infestés d'alligators et de serpents" selon les autorités), où ses affaires ont été repérées cette semaine. Sur place, les enquêteurs ont aussi découvert "des objets personnels comme un sac à dos et un carnet" dans une zone qui était "jusqu'à récemment sous l'eau", ont indiqué les autorités.

La police, qui l'avait inculpé pour utilisation frauduleuse d'une carte bancaire, avait lancé un mandat d'arrêt contre lui. Le jeune homme de 23 ans, qui avait refusé de répondre aux questions des enquêteurs avant de prendre la fuite, avait été simplement désigné comme une "personne digne d'intérêt pour l'enquête".

Des questions en suspens

Car Brian Laundrie était sans doute l'une des dernières personnes à avoir vu Gaby Petito vivante. Sa mort, loin d'aider à la compréhension de la disparition de la jeune femme, ne fait qu'accroitre le mystère autour de cette affaire, en posant de nouvelles questions : Brian Laundrie a-t-il mis fin à ses jours ? ou a-t-il succombé aux dangers de la réserve naturelle ? A-t-il tué sa petite amie ? Que peut nous apprendre son carnet retrouvé sur place ?

Une chose est sure, médias et enquêteurs se sont intéressés de plus près ces dernières semaines au jeune homme au crâne rasé. Sa personnalité était même devenue centrale dans l'enquête, notamment après la diffusion d'une vidéo par la police de Moab, dans l'Utah. "Elle s'énerve parfois", déclarait-il aux agents, appelés pour une dispute conjugale, alors que Gabby Petito apparaissait en larmes, dans une voiture.

Les experts de la police scientifique devraient rester sur place "sans doute plusieurs jours", a prévenu mercredi l'agent McPherson, afin de tenter de répondre aux nombreuses questions qui restent sans réponse.