Gabrielle Petito : le corps de la jeune femme identifié, son petit ami traqué

L'enquête se poursuit dans l'affaire Gabrielle Petito. La jeune voyageuse américaine, dont le corps a été officiellement identifié mardi 21 septembre, a été victime d'un "homicide", selon le FBI qui attend encore les résultats finaux de l'autopsie pour connaître la cause exacte du décès.

Débuté en juillet à New York, le "road trip" de la jeune femme de 22 ans semble bien s'être terminé dans un parc national du Wyoming, selon toute vraisemblance, vers la fin du mois d'août. Ses parents avaient à l'époque communiqué pour la dernière fois avec elle lorsque "Gabby" Petito et son fiancé se trouvaient dans la région. Un appel à témoins a été lancé pour toute personne y ayant croisé le couple entre le 27 et 30 août.

Parallèlement, son petit ami, Brian Laundrie, est toujours activement recherché par les autorités, qui ont perquisitionné la veille le domicile de ses parents, où vivait également le couple. Il y a plus de deux semaines, Brian Laundrie est rentré seul dans cette maison de North Port, en Floride, avec la camionnette de son amie.

Le petit ami repéré ?

Il a refusé de parler aux enquêteurs, avant de disparaître. La chasse à l'homme lancée par la police continuait mardi à susciter un vif intérêt aux États-Unis. La traque se déroule notamment dans une importante réserve marécageuse de Floride, selon la police de North Port, en charge des recherches avec le FBI.

"La réserve de Carlton est une zone vaste et hostile par moments. Elle est actuellement inondée jusqu'à la taille à de nombreux endroits. C'est un travail dangereux pour les équipes de recherche qui avancent à travers des marais infestés d'alligators et de serpents", détaille-t-elle.

Selon le New York Post, les enquêteurs examinent aussi très sérieusement un cliché nocturne pris lundi matin par le piège photographique d'un chasseur, à plus de 800km de là, près de la ville de Baker. On peut y voir un homme chauve et portant un sac à dos, deux éléments correspondant au descriptif de Brian Laundrie. "À ce stade, il n'y a aucune confirmation" que ce soit le même homme, selon le bureau du sheriff local. Débutée le week-end dernier, la traque de Brian Laundrie s'avère donc d'ores et déjà complexe.