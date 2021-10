Gabrielle Petito : pourquoi la traque de son petit ami fascine tant les États-Unis

Aux États-Unis, c'est le fait divers qui captive le pays depuis un mois : l'affaire Petito, du nom de cette influence de 22 ans tuée alors qu'elle voyageait en camping car avec son fiancé. Ce dernier s'est volatilisé. La police et des chasseurs de primes sont à ses trousses. Les Américains suivent jour par jour cette tragique histoire.

Jeudi, dans une rue de New-York, CNN était allumé dans une vitrine et pratiquement tous les passants s'arrêtaient quelques secondes pour lire les titres sur cette affaire. Alors pourquoi s'y intéressent-ils tant ? Parce qu'avec les réseaux sociaux, les Américains sont entrés dans l'intimité du couple.

Gaby Petito rêvait de devenir une influenceuse réputée. Elle se mettait en scène, elle et son fiancé Brian Laundrie, y compris leur voyage pendant lequel elle a été tuée. Cette histoire tragique questionne sur les réseaux sociaux et ce qu'ils renvoient. La réflexion d'une internaute illustre cela : "Beaucoup de couples paraissent géniaux sur Instagram. La vie peut être différente."

Un enregistrement troublant

La preuve avec cet enregistrement pris par la caméra d'un policier le 12 janvier 2015. Nous sommes dans l'Utah. Un automobiliste a signalé une altercation entre un homme et une femme. C'était le couple Petito-Laundrie. Elle est en pleurs, raconte que son fiancé doute de ses talents d'influenceuse, lui explique que c'est une dispute anodine. Les policiers en resteront là.

Une semaine plus tard, elle publie une vidéo où le couple sourit et s'embrasse. Son dernier message, c'est un SMS à sa mère. Il est écrit : "Pas de réseau". Le 1er septembre, Brian Laundrie rentre chez ses parents en Floride avec leur van, mais sans Gaby.

Le fiancé en fuite

Le 11 septembre, la disparition de la jeune femme est enfin signalée. La police se rend chez les parents du fiancé, qui est toujours là. Mais tous invoquent leur droit constitutionnel au silence et renvoient vers leur avocat, ce qui fera dire à la police : "deux personnes sont parties en voyage. Une seule est revenue et cette personne ne donne aucune information."

Trois jours plus tard, Brian Landry disparaît. Ses parents et sa sœur disent qu'ils ne savent pas où il est et qu'il n'a pas parlé de Gaby, ce qui paraît étonnant. Parallèlement, le corps de la jeune femme est retrouvé dans un parc du Wyoming.

Pour les enquêteurs, il ne serait pas très loin dans un parc marécageux infesté de serpents et d'alligators. Les policiers inspectent toujours. Un célèbre chasseur de primes, surnommé le "chien" s'est même lancé dans la traque.

Chaque jour, des centaines de milliers d'internautes donnent leur avis ou des renseignements souvent faux. Certains viennent même crier sous les fenêtres des parents de Brian Laundrie, persuadé que ces derniers détiennent la clé du mystère.