C'est une histoire qui passionne au plus haut point les États-Unis. Gabrielle Petito, surnommée Gabby, âgée de 22 ans, s'est lancée pour quatre mois au début du mois de juillet dans un road trip en camionnette avec son petit-ami Brian Laundrie, 23 ans. Mais voilà, ce dernier est revenu seul à leur domicile de Floride le 1er septembre, seulement deux mois après le début de l'aventure, et refuse de dire aux autorités quand il a aperçu la jeune femme pour la dernière fois. Sa famille a signalé sa disparition le 11 septembre.

Révélé par l'OBS, ce fait divers émeut les Américains, d'autant plus que la jeune femme est connue sur les réseaux sociaux. Avec ses 286.000 abonnés sur Instagram, Gabby faisait vivre son aventure à ses fans qui ne manquaient pas de commenter ses beaux clichés partagés. Le dernier post remonte à plus de trois semaines et ne comporte pas de localisation. Depuis l'annonce de sa disparition, de nombreux commentaires sous d'anciennes publications viennent mettre en cause son petit ami.

Il faut dire que Brian Laundrie, qui n'est pas tout blanc dans cette affaire, est désormais jugé "digne d’intérêt pour l’enquête" par la police sans être toutefois allée jusqu’à le considérer comme un suspect. Un récente vidéo postée par la police de Moab, petite ville de l’Utah, a mis l'accent sur le comportement suspect du compagnon.

On aperçoit Gabby en pleures devant une voiture de patrouille pendant l'intervention de la police, après une dispute conjugale. "Elle s’énerve parfois", dit Brian Laundrie aux agents, expliquant que le couple avait eu un différend et qu’elle l’avait frappé avec son téléphone.

45.000 dollars récoltés pour aider aux recherches

La famille de Gabby, dont le dernier contact avec elle remonte à fin août, s'est exprimée à travers un communiqué. Elle s'impatiente et souhaite des réponses : "Brian refuse de dire où il l’a vue pour la dernière fois, il refuse aussi d’expliquer pourquoi il a laissé Gabby seule et a conduit le van jusqu’en Floride. Ce sont des questions cruciales qui exigent des réponses immédiates."

Gabby aurait été vue pour la dernière fois au parc national de Grand Teton, dans le Wyoming, à proximité du Nevada dans l'ouest des États-Unis. D'après le New York Times, Steven Bertolino, l’avocat de la famille du petit-ami mis en cause, aurait conseillé à son client de rester silencieux, car le compagnon est toujours la personne vers qui la police se "tourne dans ce genre de dossier."

Une ligne téléphonique a été ouverte par le FBI afin de récolter des informations. Celles et ceux qui ont aperçu la jeune femme ou qui peuvent faire avancer l'enquête sont invités à téléphoner, même sous couvert d'anonymat. Pour aider les enquêteurs, une cagnotte a été créée sur GoFundMe pour "lever des fonds afin d’aider à la recherche de Gabby Petito" et comptait plus de 45 000 dollars ce jeudi.