publié le 02/07/2020 à 18:32

Ghislaine Maxwell, l'ex-collaboratrice et compagne du financier new-yorkais défunt Jeffrey Epstein, accusé de multiples agressions sexuelles sur mineures, a été arrêtée aux États-Unis et inculpée de trafic de mineures, près d'un an après le suicide en prison du financier new-yorkais, ont annoncé jeudi 2 juillet plusieurs médias américains.

Selon les chaînes ABC et NBC, qui citent des sources des forces de l'ordre, la fille du magnat britannique des médias Robert Maxwell a été arrêtée dans l'État du New Hampshire et devrait être présentée à un juge fédéral dans la journée. Elle a été accusée de complicité par des victimes présumées. Selon Virginia R. Giuffre, l'une des plaignantes, elle était chargée de "recruter, entretenir, héberger et organiser le trafic de jeunes filles pour Epstein". Ghislaine Maxwell a toujours nié toute implication.

Selon l'acte d'accusation, celle qui fut un temps la petite amie du financier sera inculpée de six chefs d'accusation, notamment de trafic de mineures, pour avoir aidé Jeffrey Epstein dans des agressions remontant parfois à près de 20 ans.

Le bureau du procureur de Manhattan a annoncé une conférence de presse à midi (16h00 GMT) pour présenter les chefs retenus contre cette femme qui figurait en tête de liste des complices présumés du financier depuis que ce dernier s'est suicidé dans sa prison en août 2019. Un porte-parole a confirmé qu'elle avait été inculpée pour "son rôle dans l'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures par Jeffrey Epstein".

Plusieurs victimes présumées de Jeffrey Epstein avaient indiqué avoir été "recrutées" par Ghislaine Maxwell, au prétexte de massages notamment. L'arrestation de Ghislaine Maxwell, détentrice de plusieurs passeports, est un rebondissement majeur dans ce scandale retentissant.