Les Algériens viennent de tourner une page majeure de leur histoire. Au pouvoir depuis 20 ans en Algérie, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, cible d'une contestation populaire inédite depuis plus d'un mois et défié par l'armée, a démissionné le 2 avril au soir.



"Je salue je comprends qu’on en ait marre d’avoir le même président pendant 20 ans et qui ressemble à une momie", a déclaré François Ruffin, invité de RTL ce mercredi 3 avril.

Le député du groupe la France insoumise a estimé que "l’histoire de l’Algérie appartient aux Algériens". "C'est à eux de l'écrire et de la faire. Je suis pour qu’on ait le minimum d’ingérence possible dans les affaires des Algériens", a-t-il ajouté.

L'élu a aussi salué les manifestants algériens. "Quand il y a des manifestations démocratiques, je suis favorable aux manifestations démocratiques. Je suis favorable à ce qui se passe en Algérie, maintenant c'est aux Algériens de construire leur propre histoire et ils le font bien".