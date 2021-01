55 migrants syriens secourus dans la mer Adriatique

et AFP

publié le 10/01/2021 à 03:02

Après avoir passé plus de trois heures dans les eaux agitées de l'Adriatique, cinquante-cinq migrants syriens ont été secourus et ramenés sur la côte par les autorités albanaises, a fait savoir la police du port de Vlore, samedi 9 janvier.

Les Syriens secourus, dont des enfants, se sont fait prendre par le mauvais temps à bord de leur bateau pneumatique au large de la côte de l'Albanie, d'où ils comptaient rejoindre le sud de l'Italie, a précisé la police.

"Le sauvetage et l'évacuation des personnes à bord s'est déroulé dans de très mauvaises conditions, au milieu d'une tempête et de hautes vagues", ajoute le communiqué des autorités. Seize des passagers, dont trois enfants, ont été hospitalisés, et les autres vont probablement être emmenés dans un centre pour migrants.

L’Albanie est un passage-clé sur la route des Balkans, itinéraire privilégié des migrants d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient souhaitant rejoindre l'Europe de l'Ouest. Malgré la pandémie de la Covid-19, le nombre des migrants ayant traversé l'Albanie a triplé en 2020 par rapport à l'année précédente, selon les chiffres de la police.