La famille d'un soldat de 39-45 retrouve sa plaque plus de 80 ans plus tard

publié le 16/03/2021 à 17:03

À Bettoncourt (Vosges) un homme, en donnant un coup de bêche, est tombé sur une plaque de soldat datant de 1925 et il vient de retrouver sa famille.

Car après son coup de bêche providentiel, la semaine dernière, Étienne Cladidier a nettoyé la plaque pour pouvoir initier des recherches en ligne. "Je l’ai fait passer sur Facebook et de là, j’ai eu énormément de partages de gens qui m’ont appelé pour me donner des renseignements. Et hier soir, à 20h50, j’ai reçu un coup de téléphone à mon domicile de la belle-fille et du fils de Monsieur Dupré Constant Jean-Baptiste. Ils habitent maintenant près de la frontière espagnole, à Perpignan", a-t-il témoigné au micro de RTL.

Constant Dupré est né dans le Territoire de Belfort en 1905. Il a peut-être perdu ou laissé sa plaque dans la débâcle de 1940. Car il a combattu lors de la Seconde Guerre mondiale. Il est mort en 1985. Tous ces renseignements ont été collectés collectivement en huit jours à peine.

Étienne Cladidier a retrouvé la plaque de Constant Dupré. Crédit : Samuel Goldschmidt / RTL

"Même si on est dans une époque qui est un peu anxiogène, ça fait tellement du bien de pouvoir ramener ces quelques souvenirs à ces personnes. Je pense que tout le monde est content d’y avoir participé. Et quelque part, c’est un travail de groupe, moi je suis juste un intermédiaire", a ajouté le jardinier vosgien.

Si Étienne Cladidier a pris cela tellement à coeur, c’est qu’il cherche lui-même des renseignements sur son oncle germain, tué à la frontière tunisienne en 1957 pendant la guerre d’Algérie. L’appel est lancé.