publié le 08/03/2021 à 16:38

C'est un voyage dans le temps que nous effectuons en prenant la direction de Lyon. Renée et Cécile Fauguet sont deux sœurs qui avaient été réfugiées durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, elles tentent de retrouver le policier qui était venu en aide à leur famille. L'été dernier, Renée (80 ans), décide de frapper à la porte de l'appartement où elle s'était réfugiée avec ses parents.

Le locataire la laisse entrer, prendre des photos et se remémorer les instants passés sur place à craindre la Gestapo. Et quand les Nazis ont déporté leur père, Abraham, c'est un officier de la police française qui a pu leur fournir de faux papiers. Ému par l'histoire, le locataire actuel décide d'aider Renée et Cécile à retrouver les descendants du policier Collier.

Il contacte alors Michel Salager, président de la Société lyonnaise d'histoire de la police. "On essaye déjà en interne de trouver le dossier d'un policier qui s'appelle Collier. En externe, s'il y avait du voisinage, des personnes qui se souviennent de famille", explique Michel Salager. "Malheureusement, les archives de la police sont très dispersées", ajoute-t-il sans perdre espoir.

L'objectif des deux sœurs est de faire reconnaître la famille Collier comme "Juste parmi les Nations". Si vous avez une information concernant cette histoire, n'hésitez pas à contacter RTL, qui fera le lien.