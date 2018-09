VIDÉO - Google fête les vingt ans du Doodle

publié le 27/09/2018 à 05:43

Joyeux anniversaire Google. Le géant américain célèbre ses vingt ans depuis le début du mois de septembre et a souhaité marquer le coup ce jeudi 27 septembre avec un Doodle créé spécialement pour l'occasion. Alors que l'anniversaire de l'entreprise est le 4, date de création de Google, le 27 est avant tout le jour de son premier Doodle, précise le Belfast Telegraph.



Pour l'occasion, l'entreprise a décidé de se remémorer ces deux dernières décennies à travers les recherches les plus populaires des internautes. Présent dans plus d'une centaine de pays, Google a choisi de mettre à l'honneur plusieurs langues. Ce retour sur les deux dernières décennies permet de voir que les recherches ont évolué avec la société et qu'elles y collent complètement.

Au début des années 2000, une des recherches les plus populaires s'intéressait à la manière de faire un nœud de cravate, tandis que dans une autre, les internautes se demandaient si Pluton était toujours une planète. Le bug de l'an 2000 a également suscité pas mal d'émoi au niveau des recherches.

Le mariage de Kate et William

Les Français ont beaucoup interrogé Google sur ce qu'était le grand collisionneur de hadrons, un accélérateur de particules mis en service en 2008 à la frontière entre la France et la Suisse. Le mariage de Kate et William ainsi que la prophétie maya de 2012 ont passionné les internautes du monde entier au début des années 2010.



Mais deux recherches insolites ont été relevées ces dernières années par Google. La première consiste à se demander comment prononcer le terme "gif" alors que la deuxième concerne une recette de cuisine, le toast à l'avocat, grandement popularisé par Instagram.