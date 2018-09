Pourquoi les fondateurs d'Instagram quittent Facebook

publié le 25/09/2018 à 15:13

Une nouvelle page s'ouvre pour Instagram. Le service spécialisé dans le partage de photos et de vidéos racheté par Facebook en 2012 pour un milliard de dollars a annoncé lundi 24 septembre la démission de ses deux cofondateurs, Kevin Systrom et Mike Krieger, qui quittent leurs postes respectifs de directeur général et directeur des affaires technologiques de la société. Ce double départ est un coup dur pour Facebook qui va devoir composer sans les têtes pensantes d'un de ses services les plus prisés.





Kevin Systrom et Mike Krieger ont créé Instagram en 2010, lorsqu'ils étaient étudiants à l'université de Stanford, dans la Silicon Valley. Huit ans plus tard, l'application s'est imposée comme l'un des relais de croissance les plus précieux de l'entreprise de Mark Zuckerberg. Portés par les progrès des appareils photos des smartphones, les deux hommes ont développé la plateforme en intégrant de nombreux outils (vidéos et photos éphémères, messagerie, filtres) et l'ont monétisée en l'ouvrant aux marques et aux influenceurs.

Instagram est désormais utilisé par plus d'un milliard de personnes et devrait générer cette année plus de 8 milliards de dollars de revenus. Ce succès éclatant contraste avec le déclin de Facebook. Même si près d'un milliard et demi de personnes s'y connectent encore tous les jours, le réseau social peine à retenir ses utilisateurs les plus jeunes, qui lui préfèrent Snapchat et Instagram. Et son image a été écornée par plusieurs polémiques sur les fake news, l'ingérence russe dans la présidentielle américaine et les fuites de données personnelles, qui ont épargné Instagram jusqu'ici.

Des tensions avec l'état-major de Facebook

Peu d'explications ont été fournies pour expliquer ces départs. Dans un texte publié sur le blog d'Instagram, Kevin Systrom explique que les deux entrepreneurs ont décidé de prendre un peu de recul afin de "construire de nouvelles choses qui [les] inspirent et qui correspondent aux besoins du monde". En réalité, les deux hommes se seraient lassés de l'interventionnisme de l'état-major de Facebook dans les orientations stratégiques de l'application. Le Wall Street Journal, évoque des conflits "à propos de l'autonomie d'Instagram" notamment parce que "les dirigeants de Facebook poussaient Instagram à élargir rapidement le nombre d'utilisateurs".



Les départs s'accumulent chez Facebook. Depuis le début de l'année, huit dirigeants de l'entreprise ont quitté le navire. Au printemps dernier, le cofondateur de WhatsApp avait pris la porte sur fond de désaccord avec Mark Zuckerberg sur la confidentialité des données. Plus récemment, la directrice de communication du réseau social a annoncé son départ après avoir fait face à l'affaire Cambridge Analytica.



Avec ces démissions, les principaux services rachetés par Facebook (Oculus, WhatsApp, Instagram) sont désormais orphelins de leurs fondateurs. Selon la presse américaine, Adam Mosseri, un proche de Mark Zuckerberg est pressenti pour prendre les rênes d'Instagram aux côtés de Chris Cox, qui supervise déjà Facebook, WhatsApp et Messenger.