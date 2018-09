publié le 10/09/2018 à 16:28

Même si les parents ne l'avoueront jamais, ils et elles peuvent avoir un comportement sexiste envers leurs enfants. C'est le scientifique et spécialiste des données, Seth Stephens-Davidowitz qui le dit dans son ouvrage intitulé Tout le monde ment... (et vous aussi !) Internet et le Big Data : ce que nos recherches Google disent vraiment de nous, paru en mai 2018, aux éditions Leduc, un an après sa publication américiane.



Dans un article publié récemment sur son site internet, le magazine Usbek & Rica a résumé le contenu de cet ouvrage dense dont l'objectif est simple : démontrer que les données fournies par le moteur de recherches Google peuvent constituer une importante source de réflexion pour les sciences sociales mais aussi qu'elles peuvent mettre en lumière les contradictions, mensonges, préjugés ou croyances des internautes.

Car Google étant devenu le meilleur ami et confident de millions d'internautes, ce moteur de recherche peut également se voir comment étant, selon Seth Stephens-Davidowitz, "la plus grande base de données jamais collectée sur la psyché humaine", rapporte Usbek & Rica. "Son pouvoir est que les gens lui disent ce qu’ils ne disent à personne d’autre", ajoute ce diplômé d'Harvard.

Des opinions politiques aux questions relatives à son mariage en passant par l'éducation de ses enfants, Seth Stephens-Davidowitz détruit, dans son livre, de nombreuses croyances.

Des garçons surdoués et des filles trop grosses

Par exemple, peu de parents iraient affirmer qu'ils ou elles sont conscientes d'élever leurs garçons et leurs filles de façon inégale. Pourtant, selon les données collectées par Seth Stephens-Davidowitz et publiées en 2014 dans un essai dans le New York Times, la question "mon fils est-il surdoué" est posée à Google deux fois plus que son pendant féminin (aux États-Unis). Au contraire, "ma fille est-elle en surpoids" obtient deux fois plus de recherche que "mon fils est-il en surpoids".



Dans la vraie vie pourtant, peut-on lire dans le livre, les garçons sont majoritairement en surpoids, aux États-Unis, par rapport aux filles tandis que les filles ont majoritairement plus de chance d'intégrer un programme spécialisé pour enfants surdoués. Un bel exemple des rôles que l'on assigne aux hommes et aux femmes dès le plus jeune et qui n'appartiennent pas qu'aux États-Unis.



Une simple recherche Google nous a permis de confirmer cette observation à l'échelle de la France.

"fille en surpoids" est, en France et depuis les douze derniers mois, largement plus recherché que "fils en surpoids" Crédit : Google Trends