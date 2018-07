publié le 24/07/2018 à 12:16

Ce n'est pas une révélation, les parents font tout pour le bien de leurs enfants. Et ce n'est pas Kate Middleton et le prince William qui diront le contraire. Parents de George, qui a fêté récemment ses 5 ans, Charlotte (3 ans) et Louis (3 mois), le couple royal fait le maximum pour leur assurer une enfance "normale". Quitte à leur dissimuler des informations.



C'est en tout cas ce qu'assure le tabloïd britannique le Daily Mirror. Kate et William évitent, pour le moment, d'expliquer au prince George quel sera son rôle au sein de la monarchie britannique. Troisième dans l'ordre de succession, il est destiné à régner après son grand-père Charles et son père, William. "Il y aura un temps pour faire comprendre à George comment il devra s'intégrer dans ce monde", a confié ce dernier au média britannique.

Un secret pour éviter à George de vivre la pression du trône et le poids de la couronne que William a subi en grandissant, comme l'explique l'auteure Catherine Mayer dans son livre Charles: The Heart of a King. "Avec George, ils [Kate et William] essayent de retarder ce moment [où il comprendra son rôle] et de lui donner une vie normale", expliquait-elle en 2015 au média E ! News.