États-Unis : un T-Rex vendu 31,8 millions de dollars, un record pour un dinosaure

et AFP

publié le 07/10/2020 à 07:17

Le collectionneur qui l'a acheté doit probablement avoir un grand salon pour avoir acheté cet impressionnant squelette de 4 mètres de haut et 12 de long. Stan, comme il a été baptisé, l'un des spécimens de T-Rex les plus complets jamais découvert, a été vendu 31,8 millions de dollars lors d'une vente organisée par la maison Christie's à New York ce mardi 6 octobre.

Estimé initialement 6 à 8 millions de dollars, Stan a quadruplé le record de vente pour un dinosaure aux enchères. Sue, vendu en octobre 1997, n'avait atteint "que" 8,4 millions de dollars. Il avait été acheté par le Field Museum of Natural History de Chicago. Il faut dire que seule une cinquantaine de T-Rex ont été découverts depuis le premier, en 1902.

Il a suffi de 2 minutes pour atteindre 9 millions de dollars, puis 14 pour atteindre la somme astronomique de 27,5 millions de dollars, auxquels s'ajoutent les frais et les commissions. Organisée à New York où se trouve la commissaire-priseure, des appels étaient toutefois pris à Hong Kong et Londres par des spécialistes de Christie's.

Vieux de 67 millions d'années, Stan a été découvert en 1987 près de Buffalo, dans le Dakota du Sud. Des paléontologues de l'Institut de recherche géologique de Black Hills, dans le Dakota du Sud, ont consacré plus de 30.000 heures de travail à le déterrer et reconstituer son squelette, fort de 188 os. La tête étant trop lourde, c'est une réplique qui a été placée sur le squelette. La vraie est présentée à côté.