publié le 13/07/2020 à 11:03

Direction Lyon où le 2 mars dernier, nous avions rencontré Moussa, 19 ans et Olivier Aucelli restaurateur. Le premier est un jeune migrant qui a quitté la Guinée il y a 3 ans pour trouver refuge en France, le second est le patron de la pizzeria La Lambretta. Il a pris sous son aile Moussa et lui a permis de réaliser son rêve : vivre en France et devenir cuisinier.

Après deux ans de formation, Moussa est devenu cuisinier et surtout expert en pizza. À 19 ans, il maîtrise toute la carte de la Lambretta et il a même revisité La Torino, une petite merveille. "Il sait que je suis un peu exigeant, il a vraiment compris le truc", explique Olivier Occelli.

Moussa participera en avril prochain au championnat du monde pizza en avril prochain à Parme, avec 700 participants. Il a quelques idées : "C'est quelque chose qui me fera très plaisir d'aller au championnat du monde de pizza. Je cherche ma propre recette de mon pays, pour me présenter il faut que je crée quelque chose de classe et haut de gamme", poursuit Moussa.

"S'il arrive à trouver le bon équilibre entre l’Afrique et la France, parce que c'est un peu cela l'idée, ça peut être une belle pizza. Maintenant à lui de trouver les bons ingrédients. Moi je vais l'aider sur le goût, donc je vais toutes les goûter et donner un peu mon avis", explique Olivier Aucelli. "Mon but c'est d'être champion du monde", clame Moussa.