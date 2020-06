Belgique : il reçoit des pizzas qu'il n'a jamais commandées depuis neuf ans

publié le 01/06/2020 à 20:03

Cela dure depuis neuf ans. Jean Van Landeghem, un Belge de 65 ans, reçoit régulièrement des pizzas alors qu'il n'en a jamais commandé de sa vie. S'il rigolait de la situation au début, aujourd'hui, cela ne le fait plus rire.

Selon des propos rapportés par le journal belge Het Laatste Nieuws, "cela a commencé il y a neuf ans. Soudain, un livreur de pizza m'a tendu tout un chargement. Mais je n'avais rien demandé," raconte Jean Van Landeghem.

Ce qui pouvait paraître comme une simple erreur d'adresse au début n'en est pas une. Les livraisons de pizzas n'ont pas cessé, il arrive également des kebabs et des pitas parfois, et ce de jour comme de nuit. "Il est même arrivé qu'on me livre une commande que je n'avais pas passée à 2 heures du matin," s'exclame-t-il.

Anecdote peu commune, en janvier 2019, Jean Van Landeghem a reçu dix livraisons dans la journée dont une de quatorze pizzas. Le Belge a toujours refusé les livraisons et ne les a donc jamais payées.

Neuf ans plus tard, Jean Van Landeghem ne sait toujours pas qui lui envoie toutes ces livraisons. Il a confié qu'une de ses amies reçoit également des pizzas sans avoir passé de commande depuis plusieurs années, ce qui les amènent à penser que l'auteur est sûrement une connaissance commune, mais ils ne savent toujours pas qui cela pourrait être.

Aujourd'hui, Jean Van Landeghem est lassé de ces livraisons incessantes. Le Belge est embêté pour les restaurateurs qui doivent jeter la nourriture et cela le rend nerveux. "Je n’en dors plus. Je deviens nerveux dès que j’entends une mobylette dans la rue. Je redoute toujours qu’on me dépose des pizzas toutes chaudes, une nouvelle fois," a-t-il confié.