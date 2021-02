Royaume-Uni : la chaotique visioconférence d'un conseil municipal devient virale

Zoom est l'application de vidéoconférence la plus populaire pendant le confinement.

et AFP

publié le 05/02/2021 à 23:25

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les classiques réunions au bureau ont été remplacées par les visioconférences et ses multiples mésaventures. Si les micros coupés et les soucis de connexions rythment fréquemment ces moments, la réunion d'une collectivité locale anglaise est devenue virale en raison de son lot d'insultes et d'expulsions.

Le conseil local de la petite ville de Handforth, au nord-ouest de l'Angleterre, s'est réuni sur Zoom le 10 décembre dernier. Largement relayée sur les réseaux sociaux, cette réunion, qui a tourné au pugilat, a été visionnée par des millions de personnes. Un personnage clé s'est fait remarquer lors de la catastrophique visioconférence : Jackie Weaver, une greffière venue "aider" les élus.

Le président du conseil, Brian Tolver, s'est présenté lui-même comme "greffier", ce qui n'a pas manqué de faire réagir Jackie Weaver. "Le président s'est simplement déclaré greffier et en a informé tout le monde", a-t-elle commencé, "il n'y a aucun moyen de l'empêcher de se déclarer greffier. Veuillez dorénavant m'appeler Britney Spears", a alors lancé la greffière, lors de la visioconférence.

Vous n'avez aucune autorité ici, Jackie Weaver Brian Tolver - Le président du conseil





Mais Jacquie Weaver est allée encore plus loin, finissant même par expulser ledit président de la visioconférence après que ce dernier a refusé de reconnaître la légitimité de la greffière : "Vous n'avez aucune autorité ici, Jackie Weaver" s'est écrié Brian Tolver avant d'être exclu de la réunion.

La greffière est alors rapidement devenue la coqueluche du Twitter britannique. Sous le #JusticeForJackie, les internautes ont vivement réagi à cette réunion peu ordinaire, en postant parfois quelques memes. Sur ces derniers, Jackie Weaver est par exemple assimilée à "Disaster Girl", la petite fille qui sourit malicieusement devant une maison en feu ou encore à Gandalf, le magicien du Seigneur des Anneaux célèbre pour sa phrase "Vous ne passerez pas !", remplacée dans le cas présent par "Vous n'avez aucune autorité ici, Jackie Weaver".

La star de la réunion Zoom s'est exprimée sur le plateau de la BBC ce vendredi et a affirmé n'avoir reçu que "des soutiens positifs". Toutefois, elle a affirmé que "99,9% des réunions du conseil ne se passent pas comme ça, elles sont souvent moins passionnantes".