Royaume-Uni : des chèvres à louer pour une réunion Zoom

Tout est partie d'une blague sur internet, qui a finalement rencontré un succès planétaire et attiré des retombées bienvenues en cette période de crise.

Comme le rapporte la BBC, Dot McCarthy, une agricultrice de 32 ans de Rossendale, au nord de Manchester, a lancé, lors du premier confinement au Royaume-Uni en avril 2020, une offre intéressante, à moitié pour blaguer : louer l'apparition surprise d'une chèvre lors de réunions Zoom, moyennant 5 livres (un peu moins de 6 euros).

Selon ses mots, le succès rencontré par son annonce a été "le choc de sa vie" : après l'avoir posté sur son site internet "pour faire rire les gens" et être allée se coucher, l'éleveuse a eu la surprise de se réveiller avec près de 200 emails de personnes souhaitant s'offrir les services de ses chèvres. Et le succès ne s'est pas arrêté là.

Des réunions dans le monde entier

Ses bêtes sont ainsi apparues dans des réunions en visioconférence dans le monde entier : Chine, Russie ou encore Australie, avec certains clients n'hésitant pas à dépasser largement le tarif de base des 5 livres.

Si gérer la demande n'a pas été de tout repos pour elle et ses salariés, ce qui partait comme une plaisanterie a finalement permis à sa ferme de garder la tête hors de l'eau en cette période de crise. Avec plus de 50.000 euros récoltés, Dot McCarthy a pu continuer à payer ses deux employés et commencer à réaliser des travaux pour réduire l'empreinte carbone de son exploitation. "C'est plus marrant que de vendre du fumier pour arrondir les fins de mois" a joliment résumé l'agricultrice.