Une planche originale de "Tintin" s'envole à 1,7 millions d'euros

La planche de "Tintin en Amérique" s'est envolée à 1.7 millions d'euros. Crédit : © HERGÉ/ TINTINIMAGINATIO 2023

Un dessin estimé entre 2.2 et 3.2 millions d'euros. Mis en vente ce vendredi 10 février chez Artcurial en Belgique, une planche originale de Tintin, la bande-dessinée culte d'Hergé, s'est envolée à 1,7 millions d'euros (2.158 000 euros frais inclus), d'après nos informations recueillies sur place par Arthur Pereira, reporter RTL.

Datée de 1942, l'œuvre en noir et blanc représente "Tintin en Amérique" : on peut apercevoir le héros à la houpette ligoté à un poteau, tandis qu'un chef amérindien brandit sa hache au premier plan. Un dessin réalisé par Hergé lui-même à l'encre de Chine pour la couverture de l'album éponyme où Tintin traque notamment Al Capone.

"On a un dessin très impressionnant et d’une extrême efficacité. Tout est dans la ligne, que l’on appelle la ligne claire", analyse Vinciane de Traux, directrice de la maison de ventes Artcurial citée par France info. La vente aux enchères ouverte à 19 heures s'est donc conclue par une vente rapide et conséquente, au-dessus des précédentes.

