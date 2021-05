Pourquoi les poissons peuvent aussi se noyer

publié le 06/05/2021 à 07:01

Sans trop y réfléchir, on se dit que c’est impossible pour un poisson de se noyer. Un mammifère marin comme un dauphin, ça peut lui arriver s'il ne remonte pas de temps en temps à la surface pour respirer. Mais un thon ou un requin ? Et pourtant c'est possible.

Pour noyer un thon, il suffit de scotcher sa bouche, puisqu'il s'en sert pour pomper l'eau avant d’en récupérer l'oxygène dans ses branchies. Pour noyer un requin, il faut l'immobiliser puisque c'est en se déplaçant en permanence que l’eau circule dans ses branchies. Bon ces cas de figure sont assez rares, mais un poisson peut se noyer même sans que rien n’entrave sa respiration…

Si l'eau où vit le poisson accumule trop de nutriments, comme de l'azote ou du phosphore, il se produit un phénomène appelé eutrophisation. Très sympa pour le développement des plantes et des algues, quand vous voyez une eau verte, c'est ce phénomène qui se produit. Moins sympa pour les poissons car cette eau manque très vite d’oxygène et ils finissent par mourir asphyxiés.



Les activités humaines, industrielles et agricoles sont malheureusement responsables de l’accélération de ce phénomène, mais pas seulement. Il a aussi les hippopotames ! On a découvert que les hippopotames qui vivent en masse dans la rivière Mara au Kenya tuaient des milliers de poissons chaque année, sans le faire exprès.

Ils font des tonnes de popos dans le fleuve dont la décomposition est assurée par des bactéries. Et ça, ça consomme tellement d'oxygène qu’il n'y en a plus assez pour les poissons, qui finissent par mourir ! Moi je vous le dis hippos salauds !



Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête.