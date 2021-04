Pourquoi le panda est le plus étrange des ours

publié le 05/04/2021 à 07:01

Ah le panda... Ce look inimitable, noir et blanc, ce gros ours débonnaire qui passe ses journées à manger du bambou… Et à l’évacuer aussi : en moyenne 50 fois par jour. Et bien chez le panda, les toilettes sont en permanence occupées. Et ce n’est pas tout : le panda a rapport étrange avec le caca.

Des savants chinois ont observé que l'hiver, le panda adorait se badigeonner le corps de crottin de cheval. Partout, y compris les oreilles et la queue. Un peu comme nous on fait l’été à la plage avec la crème solaire… Bon heureusement pour nos voisins de transat, c’est pas la même odeur…

Et pourquoi il aime se rouler dans... la merde - il n'y a pas d’autre mot - le panda ? Eh bien en fait on a découvert que déjà, il ne se roulait pas dans n’importe quel crottin ! Non il fallait qu’il soit encore tiède.

Pourquoi ? Tout simplement parce que ces excréments, c’est comme une sorte de doudoune pour le panda, ça le tient au chaud quand les températures chutent. Nous c’est le duvet de canard, lui c’est le crottin de cheval… chacun sa méthode !

