Les chats retombent-ils vraiment toujours sur leurs pattes ?

En fait, cela dépend de la hauteur à laquelle ils tombent. Quand un chat chute, celui-ci a un réflexe étonnant : en quelques fractions de secondes, il fait le dos rond et utilise sa tête et sa queue pour se retourner. Ses moustaches agissent comme des radars qui lui permettent d'évaluer instantanément la distance qui le sépare du sol, pour tendre au mieux ses pattes et freiner la chute. Mais s'il tombe de trop bas, paradoxalement, c’est là que le matou est en danger de mort !

On considère qu'en-dessous de 1m50 de haut, le chat est incapable de se retourner et donc se fracasse sur le dos, partie fragile de son anatomie. Au-dessus d'1m50, ses chances de survie sont étonnantes.



Une étude sur le degré de traumatisme du chat a démontré que jusqu’à une chute de deux étages, le chat s'en sort indemne… Entre le cinquième et le septième étage, c’est là que les blessures sont les plus sévères. Mais mystère et boule de poils, au-delà de sept étages, elles deviennent moins graves !





C'est qu’on appelle le syndrome du chat parachute. En fait, il faut environ sept étages pour qu'un matou atteigne sa vitesse de chute maximale, 100 km/h, contre presque le double pour un homme. Une fois atteinte, il ne cherche plus à tomber sur ses pattes à tout prix.



Au contraire, il les écarte comme dans une chute libre et étire son corps pour avoir un maximum de résistance à l’air. Grâce à cette technique, il a plus de chance de s'en sortir. En 2009, à New York, un chat est tombé du 26ème étage d'un gratte-ciel et s’en est sorti avec seulement une dent cassée ! Un chat qui, si je puis dire, a eu quand même de la chatte !

