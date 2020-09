Pourquoi le bonhomme Michelin est-il blanc ?

publié le 26/09/2020 à 08:46

On a beaucoup parlé de la menace de la fermeture de l’usine Bridgestone de Béthune, une usine qui fabrique des pneus pour automobiles. Ce matin donc, penchons-nous sur une question autour du pneu. Pourquoi, alors que les pneus sont de couleur noire, le bonhomme en pneus de Michelin, Bibendum, est-il tout blanc ?

Voici trois hypothèses :

1 - C’est évidemment parce qu’à l’époque de son invention, en 1898, il était inconcevable de faire un bonhomme en pneus noirs. D’ailleurs la statue de Bibendum a été déboulonnée dernièrement à Clermont-Ferrand.

2 - Comme sur les voitures américaines des années 50, au tout début de l’histoire de l’automobile, les pneus étaient tout blancs, c’était plus élégant.

3 - À leur débuts, les pneumatiques étaient des produits de luxe, et comme beaucoup de produits de luxe, ils étaient emballés dans du papier de soie.

Réponse 3

Non, les premiers pneumatiques n’étaient pas blancs, mais plutôt ivoire beigeasse, en fait, la couleur du latex, le caoutchouc naturel, dont on a fait les premiers pneumatiques. D’ailleurs on se sert toujours du latex y compris pour faire des pneus aujourd’hui, mélangé avec d’autres ingrédients issus de l’industrie pétro-chimique.



La bonne réponse était la réponse 3 ! Les premiers pneus étaient bel et bien un produit de luxe, et comme tout produit de luxe, ils étaient emballés dans du papier de soie. Bibendum n’est donc pas un bonhomme en "pneus", mais en réalité un bonhomme en "pneus emballés dans du papier de soie".

Inventé en 1839

Michelin n'a pas inventé le pneumatique. On doit à André et Edouard Michelin l’invention du pneu démontable en 1891, un pneu que l’on peut donc enlever de la roue pour le réparer ou le remplacer. Mais avant d’en arriver là, bien avant eux, en 1839, il a fallu qu’un chimiste américain du nom de Charles Goodyear invente la vulcanisation. C’est la technique qui permet de rendre le caoutchouc à la fois souple élastique et résistant, même quand il chauffe.

50 ans plus tard, en 1887, il a fallu que le vétérinaire écossais John Boyd Dunlop invente les premiers roues en caoutchouc avec de l’air à l’intérieur, pour le tricycle de son fils. Il créera l’année suivante une usine de pneus de vélos. Ce n’est qu’en 1895, que la première voiture sur pneus sera lancée par les frères Michelin.