D'où vient l'expression "décrocher la Lune" ?

publié le 19/09/2020 à 07:15

"Décrocher la Lune". Cette expression nous l'avons tous déjà utilisée, mais d'où vient-elle ? Voici trois hypothèses :

1 - C’est Cyrano de Bergerac par la voix de Christian qui promet de décrocher la Lune à Roxane

2 - Une mère avait promis la main de sa fille à celui qui décrocherait la girouette en forme de Lune, installée toute en haut de l'hôtel de ville de Landerneau, en Bretagne

3 - C’est le premier slogan publicitaire des magasins Leclerc, dont le logo, un rond orange sur un fond bleu, symbolise la Lune !

La bonne réponse est la réponse 2. Les Rohan étaient une grande famille, ils sont d’ailleurs toujours une grande famille de Bretagne, et il y a effectivement une Lune sur leurs armes. Sous l’Ancien Régime, on retrouvait ce symbole un peu partout dans leur fief, et donc aussi sur la girouette de l’hôtel de ville de Landerneau, qui était vraiment très haut perchée.

Est-ce par plaisanterie ? Est-ce par défi ? On ne sait pas mais une chose est sûre, un jour, la mère d’une riche héritière de la ville a promis la main de sa fille à celui qui décrocherait la girouette, à celui qui décrocherait la Lune ! Un garçon plus malin ou plus téméraire que les autres y est parvenu et a sans doute épousé la riche héritière...

Et cette histoire de Lune sur le logo des magasins Leclerc c’est quand même vrai Parfaitement vrai, mais jamais Michel-Édouard Leclerc ni les publicitaires qui travaillent pour lui n’ont osé le slogan “on va vous décrocher la Lune”. En fait, si le logo a accueilli une Lune orange, sur fond bleu, c’est tout simplement parce que les magasins Leclerc sont nés en Bretagne, et le premier a ouvert... à Landerneau ! la boucle est bouclée...