Que veut dire le "007" de James Bond ?

Voici une question que l’on s’est tous posée plusieurs dizaines de fois au moins : pourquoi James Bond est-il l’agent 007 ou plutôt que veut dire 007 ?

Voici trois hypothèses :

1 - Le premier 0 veut dire qu’il a le permis de tuer, le deuxième 0, qu’il l’a déjà fait, et le 7 parce qu’il est le 7e à avoir cette “licence to kill”

2 - John Dee, un mathématicien anglais du XVIe siècle qui espionnait pour la reine Elisabeth I signait ses messages avec deux ronds qui symbolisaient les yeux de la Reine, d’où le fameux “rien que pour vos yeux”

3 - James Bond a réellement existé, c’était un agent secret britannique qui a sévi au Moyen Orient et en Asie dans la première moitié du XXe siècle.

La bonne réponse est la réponse 2. Bien sûr, si vous racontez cette histoire autour de vous, à vos amis, ils diront que c’est faux, persuadés que l’explication du 0 pour tuer, du 0 pour l’avoir déjà faite est la bonne. Et vous pouvez même leur dire qu’ils ont en partie raison : on a très bien pu vouloir donner un sens au double 00. Dans les films de James Bond, M en parle comme de l’élite des agent secrets, les agents “double zéro”.

"Rien que pour vos yeux"

Et donc, il y a bien eu un agent secret 007 avant James Bond ? Non ! L’agent en question ne s’appelait pas 007. En revanche il est prouvé que John Dee, utilisait déjà 007 en guise de signature pour ses billets destinés à la Reine Elisabeth I. L’homme qui était mathématicien était aussi espion de la couronne britannique. Il enseignait à l’université de Paris notamment devant des salles combles, alors qu’il avait à peine 20 ans, et envoyait des rapports secrets à la reine d’Angleterre.

Sur ces rapports, comme ils étaient secrets, il dessinait deux ronds qui symbolisaient les yeux de la Reine.. C’est ça le sens du “rien que pour vos yeux” “Only for your eyes” ! qui a donné le titre d’un film de James Bond. Quant au 7, qui entourait les yeux par le coté, c’était la marque personnelle de John Dee.