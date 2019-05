publié le 28/05/2019 à 09:32

C'est un clivage profond dans notre pays mais plutôt bon enfant. Depuis des années, la France se déchire entre les amateurs de pains au chocolat et ceux de chocolatines. Le produit est à peu près le même, c'est l'appellation qui diffère. Avec l'humour qui les caractérisent, les boulangers du Sud-Ouest, ont organisé, lundi 27 mai à Toulouse, une compétition pour tenter de départager les deux camps.



Ce fut une grande confrontation entre les garants de la chocolatine et les défenseurs du pain au chocolat. C'est un boulanger breton, Sylvain Herviaux, Meilleur ouvrier de France qui présidait le jury. "On fera attention à ce qu'on dit. Le plus important c'est le travail artisanal", a-t-il indiqué au micro de RTL.

Les concurrents de la team pain au chocolat comme le Niçois, Frédéric Roy, n'avaient pas peur d'afficher leurs couleurs sur leurs toques. "Le mangeur de chocolatine est très tolérant donc il n'y a pas de souci. Mais je pense que le pain au chocolat vaincra", a-t-il déclaré.

C'est la team chocolatine qui a raflé tous les prix. Sébastien Lagrue a été élu champion du monde de la chocolatine. Pour déguster la viennoiserie championne du monde, il faudra se rendre à Argelès-Gazost, près de Lourdes dans les Hautes-Pyrénées.