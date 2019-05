publié le 28/05/2019 à 07:06

C'est un phénomène qui prend de l'ampleur depuis quelques semaines dans le Nord et le Pas-de-Calais. De faux billets de cinéma, à la portée de tous, circulent sur Internet. Les autorités multiplient les appels à la vigilance mais peinent à contenir cette arnaque.



Ces leurres ont déjà dupé plusieurs commerçants de la région et notamment au Quesnoy, au sud de Valenciennes. Ces coupures seraient pourtant facilement identifiables et pas autant sécurisés que les vrais. Mais dans la confusion, il est toujours possible de se faire avoir.

Alexis Quateau, commerçant du Quesnoy, a flairé l'arnaque : "Ce sont des très bonnes photocopies. Déjà au touché, on sentait que ces billets n'étaient pas nets et que la bordure n'était pas franche. Ils sont exactement du même format mais on sent que la qualité du papier est complètement différente. La vraie différence est la bande argentée sur la droite du billet qui est mal imprimée".

Les autorités locales ont ouvert plusieurs enquêtes et vérifient s'il peut y avoir des recoupements entre différents dossiers tandis que les commerçants ont été sensibilisés. Ces délits sont passibles de prison et de lourdes amendes.

À écouter également dans ce journal

Politique - L'heure des explications a sonné chez Les Républicains. Après des élections européennes catastrophiques pour le parti, qui a fait le pire score historique, le bureau politique s'est réuni. Certains demandent la tête de Laurent Wauquiez, mais le patron de LR se donne du temps.



Faits divers - Une femme de 47 ans a été enlevée puis tuée à Lille. Son agresseur, vraisemblablement son ex-compagnon, l'a kidnappée ce lundi 27 mai dans le parking de son lieu de travail. Le corps de la mère de famille a été retrouvé un peu plus tard dans son appartement.



Justice - C'est la première décision importante dans le feuilleton Johnny Hallyday. Est-ce à la justice française ou américaine de trancher sur son héritage ? Le tribunal de Nanterre rend sa décision ce mardi 28 mai à 14 heures.