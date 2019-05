publié le 28/05/2019 à 06:45

C'est un recul sans précédent. Depuis deux ans, 1,6 million de Français ont arrêté de fumer, selon Santé publique France. Les fumeurs consomment en moyenne 15 cigarettes de moins par jour et par personne.



Ce constat veut dire plusieurs choses : d'abord que les fumeurs sont de plus en plus nombreux à s'arrêter. On l’a vu d’ailleurs en novembre dernier, le "Mois sans tabac" avait été un franc succès, avec 250.000 inscrits.

Depuis 2016, et la mise en place des mesures anti-tabac, les fumeurs peuvent se faire rembourser les patchs et gommes à mâcher... Et puis, la cigarette électronique est de plus en plus utilisée pour arrêter.

Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est que les jeunes Français se mettent de moins en moins à fumer. Le paquet neutre séduit moins, et puis à plus de 8 euros le paquet, c'est dissuasif. Et ça va continuer : en 2020, le paquet coûtera 10 euros.



Un baromètre donc très positif, mais c'est encore loin d'être parfait : la France est toujours championne d'Europe du tabac, avec 11 millions de fumeurs quotidiens, ce qui représente 32% de la population. Le tabac reste à l'origine de 13% des décès dans notre pays : 75.000 personnes en meurent chaque année.