publié le 27/05/2019 à 17:52

Amateurs de chocolatines ou pains au chocolat préparez vos estomacs, la coupe du monde de la Chocolatine se déroule ce lundi 27 mai à Toulouse. Un championnat organisé par la Ligue fraternelle des artisans pour célébrer les touriers et leur travail sur la viennoiserie qui divise tant de Français sur la manière dont on doit l'appeler.



Trois champions seront sacrés à la fin de la journée : un professionnel, un apprenti et un amateur. Ils seront désignés par un jury technique qui dégustera leurs réalisations, sous la présidence de Sylvain Herviaux, Meilleur ouvrier de France Boulanger.



Pain au chocolat ou chocolatine ? Les Français ont tranché le 7 mars dernier et le résultat est sans appel : ce sera "pain au chocolat". 84% des Français l'ont plébiscité contre 16% seulement pour "chocolatine", selon un sondage Ifop réalisé pour la Fédération des entreprises de boulangerie. En mai 2018, le débat s'était invité à l'Assemblée nationale. 10 députés des Républicains défendaient un amendement visant à promouvoir le mot chocolatine. Il avait été rejeté.

D'où vient le mot "chocolatine" ?

L'éternelle confrontation linguistique entre les régions de France est très ancienne. La naissance du pain au chocolat remonte, en effet, au XIXème siècle. Les premières viennoiseries ont été importées en France grâce au boulanger autrichien Auguste Zang.

Parmi ces plaisirs sucrés : le "Schokoladencroissant". C'est une pâte briochée garnie de chocolat qui, prononcée avec l'accent autrichien, se rapproche du mot chocolatine. Voilà d'où vient le terme qui a concurrencé le pain au chocolat jusqu'à aujourd'hui.