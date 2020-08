Lyon : les pompiers sauvent un chaton coincé entre deux murs

L'unité du service départemental de secours et d'incendie du Rhône a sauvé un chaton

publié le 31/08/2020 à 11:29

C'est l'anecdote attendrissante de ce week-end à Lyon. Les sapeurs pompiers ont mis en place un important dispositif afin de sauver un chaton qui était tombé entre deux murs de béton dans un immeuble du centre de Lyon ce samedi 29 août.

En effet, le petit félin était tombé et coincé entre deux murs de béton. Il fallait impérativement percer le mur pour le récupérer, rappelle le site actu.fr. Sans l'intervention de l'unité du service départemental de secours et d'incendie du Rhône,le chaton serait probablement mort de faim et de soif.

Pour le sauver, les sapeurs-pompiers ont eu recours à une énorme carotteuse pour percer le mur de béton à la hauteur du petit chat pour enfin pouvoir l’extraire de ces deux murs. Actu.fr précise que le chaton pourrait être prochainement baptisé "miraculé" ou "pompier".