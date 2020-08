Douze ans plus tard, une famille retrouve son chat

publié le 09/08/2020 à 04:06

Un happy-end rare ! Douze ans après avoir perdu leur chat, une famille britannique a pu retrouver la trace de Georgie, saine et sauve. Cette histoire insolite commence en 2008 lorsque les Davies passent leurs vacances dans un camping près du Loch Lomond en Écosse. Au moment du départ, impossible de retrouver leur chat : la famille rentrera chez elle, à Rochdale, dans la périphérie de Manchester sans leur félin.



En réalité, pendant toutes ces années, l’animal passait ses journées dans la forêt près du Loch. Il était nourri par les campeurs qui ne se sont pas demandés d’où il venait. De même pour le personnel, jusqu’au moment du confinement lorsqu’un employé se décide à vérifier la puce électronique de Georgie. Se rendant compte que l’animal a des propriétaires, il envoie une lettre aux Davies. "Quelle bonne surprise d’apprendre qu’elle était vivante et qu’elle avait été heureuse avec les autres campeurs toutes ces années", s’est réjouie Amy Davies, dans les colonnes du Guardian.



Malgré ce joli dénouement, la famille a décidé de ne pas récupérer leur chat : entretemps, ils ont racheté un autre félin âgé de 9 ans et n’ont pas assez d’espace pour accueillir Georgie. "Quand j’ai entendu ça, mon instinct m’a dit de sauter dans ma voiture et d’aller récupérer Georgie […]. Mais je sais que notre vie ne lui conviendrait plus : elle n’aime pas les autres animaux et elle a besoin de beaucoup d’espace. C’est triste, mais c’est mieux ainsi", explique Amy Davies. La petite Georgie sera donc placée sous la protection d’un refuge en vue d’une adoption, rapporte le journal Ouest-France.