publié le 28/08/2019 à 15:49

Le jeu Fortnite se rapproche-t-il de la fin ? Le studio américain Epic Games a sorti en août la version 10.0 de son célèbre jeu vidéo. Une saison X qui crée la polémique au sein de la communauté.

Les joueurs de Fortnite expriment leur ras-le-bol sur les réseaux sociaux en employant le hashtag #FortniteEND. Une partie de la communauté se plaint en effet de cette fameuse version 10.0, et du contenu ajouté ou supprimé par l'éditeur.

Le premier changement qui a suscité l'énervement des joueurs : l'ajout d'un robot pilotable appelé B.R.U.T.E. Une sorte d'exo-armure qui a des taux de dégâts très élevés mais surtout avec un nombre de points de vie irraisonnable, rendant la partie beaucoup plus facile pour ceux qui tombent dessus.

Epic Games et l'équipe Fortnite avaient entendu les protestations des joueurs et ont profité d'une mise à jour afin de rééquilibrer le jeu. D'une part, ils ont largement affaibli ces robots et d'autre part ils ont décidé de donner une chance de les battre plus facilement, la faille d'objets, une arme qui fait tomber de nombreuses objets là où elle est lancée.

Tout le monde se demande depuis longtemps qui peut faire tomber Fortnite de son piédestal. Mais personne n'avait envisagé que ce serait Fortnite qui s'en ocuperait #FortniteEND — Secrétaire (@TEAR_Beurk) August 28, 2019

Or cet objet n'est pas plus populaire au sein de la communauté, car il n'est pas souvent utilisé contre les B.R.U.T.E, comme les développeurs le souhaitaient.

La dernière nouveauté, probablement celle de trop, la suppression du "turbobuild". Cette technique qui permettait de construire des murs très rapidement afin de se protéger et de se mettre à couvert lorsque le joueur est en position de faiblesse.

Sur son site, Epic Games explique les raisons de ce dernier changement. L'éditeur évoque notamment "un avantage disproportionné aux joueurs qui ont une latence basse", mais aussi des questions de stratégies trop faciles.

Le studio souhaite ainsi rendre Fortnite plus accessible aux novices ou à ceux qui ont arrêté d'y jouer. Le pari est risqué car désormais, beaucoup de fans sont bien décidés à enterrer le jeu.

#FortniteEND Heureux d'avoir jouer 2 ans ¿

Retour Minecraft ¿ — Nasty Sloomy ¿ (@Slooomysh) August 27, 2019