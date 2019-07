publié le 29/07/2019 à 12:51

Ce jeu est devenu incontournable auprès du public. Fortnite tenait ses premières finales de coupe du monde à New York, le week-end du 28 juillet, avec des prix pouvant aller jusqu'à plus d'un million d'euros.

Deux adolescents de 16 ans y sont devenus millionnaires. La compétition réunit les meilleurs joueurs de la planète dans une enceinte de 20.000 places. Parmi eux, un Français âgé de 23 ans, a été sacré vice-champion du monde.

La compétition s'est étalée sur trois jours et a réuni les meilleurs joueurs de la planète. Parmi eux, un Français : Issam, dit "Kouto", a été sacré vice-champion du monde. Une performance remarquable pour lui et son équipe, les Funky Fighters.

Il s'agit d'une consécration pour le jeune homme, originaire du Val-de-Marne, qui a découvert Fortnite il y a à peine plus d'un an. "On a vraiment le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand, d'avoir participé à l'un des plus grands événements de jeux vidéo de l'année et peut-être même du plus grand événement jeux vidéo tout court", s'extasie Issam.

Au total l'équipe du Français a empoché 300.000 euros. Les Funky Fighters échouent à 1 point de la 1ère place, dont la prime dépasse le million d'euros. Mais pour Issam, l'essentiel est ailleurs, "on a vite relativisé, finir deuxième du jeu le plus joué au monde, c'est déjà incroyable."

Lancé en 2017, le jeu rassemble plus de 250 millions de joueurs et génère 260 millions d'euros de bénéfices par mois. Au total, 26 millions d'euros de gains seront distribués au cours de la compétition.