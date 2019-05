publié le 10/05/2019 à 18:03

Plus de peur que de mal. Ce jeudi 9 mai, les conducteurs de la SR-29, l'autoroute qui traverse la Floride, ont eu la surprise d'apercevoir un drôle d'animal perché au sommet d'un poteau. Car au lieu d'un oiseau, ou d'un rapace, c'est un lynx roux qui se trouvait perché au bord de la route.



Appelés pour aider le félin à descendre et éviter qu'il se blesse, les secours ont coupé le courant. L'intervention filmée par la chaîne locale NBC2 - captée par des caméras de vidéosurveillance - et diffusée en live sur Facebook, a captivé les internautes. On y voit l'animal agrippé aux rebords du poteau, incité à descendre. Apeuré, ce dernier s'est empressé de planter ses griffes dans le bois pour redescendre et se hâter de disparaître d'un bond.

Sur le réseau social, des milliers d'internautes ont pu suivre ses péripéties partagées par la chaîne durant près d'une heure et demie, espérant voir le lynx s'en sortir indemne. Au terme du live, les journalistes, habitués à couvrir des interventions concernant la faune sauvage, ont tenu à rassurer les spectateurs, précisant que le rescapé était sain et sauf.