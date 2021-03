Espagne : un village en vente pour 430.000 euros

publié le 28/03/2021 à 03:34

"Développer une activité ou un élevage", au choix, pour tout preneur de ce village espagnol niché aux abords de la côte galicienne. L'agence immobilière Galician Country Homes a diffusé une annonce pour la vente d'un village, estimé à 430.000 euros, rapporte le site Geo. Xerdiz est un hameau isolé "au coeur de la nature", en Galice, au nord-ouest de la péninsule.

"Le hameau de Xerdiz est une propriété idéale pour un groupe de personnes qui veulent adopter une vie calme et autonome, proche de la nature et qui permet d'établir, si désiré, une entreprise de tourisme, d'élevage, d'hospitalité", peut-on lire sur ce poste insolite.

L'acheteur de cette petite commune sera ainsi le détenteur de six maisons en vieilles pierres dont deux qui ont été récemment rénovées, précise L'Indépendant. Le territoire représente cinq hectares et "offre plus de 1.500 m2 construits". Une vente qui s'adresse à tout acquéreur qui cherche "un havre de paix" au coeur de la Galice.