Toulouse : pour trouver un stage, elle se met en vente sur Le Bon Coin

publié le 25/01/2021 à 07:42

Un acte symbolique qui témoigne de la difficulté d'arriver sur le marché de l'emploi en temps de pandémie. Sandra, 31 ans, étudiante en QHSE (Qualité, hygiène, sécurité et environnement) à Toulouse, a mis en place une drôle d'opération pour parvenir à valider ses études.

La jeune femme, dont l'histoire nous est racontée par La Dépêche, doit impérativement réaliser un stage pour finaliser son cursus. Mais, en ces temps de pandémie, la tâche s'est révélée incroyablement difficile.

Ainsi, pour se faire remarquer, Sandra s'est décidée à créer une annonce sur Le Bon Coin, plateforme sur laquelle on peut acheter et vendre tout et n'importe quoi. Sur cette annonce, elle déclare se mettre elle-même en vente. Un moyen efficace pour faire entendre sa situation et celle des étudiants de manière générale et pour intéresser d'éventuels employeurs.

"Niveau prétentions salariales, j’ouvre les enchères à 1€ mais pour les plus radins, j’ai un prix de réserve", écrit-elle dans l'annonce. Avant d'avoir cette idée, Sandra raconte qu'elle a envoyé 152 candidatures sans recevoir de réponse.