Emission spéciale Notre Dame de Paris

publié le 16/04/2019 à 12:26

Hier soir, la France et le monde entier assistaient à l'embrasement de Notre Dame De Paris.

850 ans d'histoire, une construction hors norme, des trésors artistiques et religieux.

Nos Invités Stéphane Bern, Jean-Pierre Cartier professeur émérite d’histoire-géographie et Maître des cérémonies de Notre-Dame, ainsi Mathieu Lours agrégé et docteur en Histoire. spécialiste de l'architecture religieuse nous racontent Notre Dame de Paris.