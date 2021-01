Bali : des macaques volent les touristes pour ensuite négocier de la nourriture

publié le 18/01/2021 à 20:55

Soyez prudents lorsque vous visitez le temple d'Uluwatu à Bali, des singes voleurs n'hésitent pas à dérober des objets aux touristes avant d'entamer des négociations : rendre l'objet de valeur, en échange de nourriture.

Le personnel de ce temple met en garde les touristes dès leur arrivée sur les lieux et leur préconise de conserver leurs objets de valeur dans un sac fermé, au risque de se les faire chaparder par les macaques. On pourrait croire à une plaisanterie, mais ce constat a été relayé dans une récente étude publiée dans la revue Biological Sciences et relayée par Slate.

En effet, les singes font chanter leurs victimes jusqu'à obtenir une quantité de nourriture suffisante. Leur but n'est pas de garder les objets, mais bien de s'en servir comme monnaie d'échange.

Le Dr Jean-Baptiste Leca, professeur en psychologie à l'université de Lethbridge au Canada, et son équipe, ont constaté que les malicieux macaques s'emparaient des objets les plus précieux aux yeux des touristes, afin d'être sûrs qu'ils feront tout pour les récupérer. Ainsi, nombreux sont les téléphones, portefeuilles et autres paires de lunettes à servir de rançon.

Par ailleurs, les chercheurs ont constaté que les singes demandaient plus de nourriture lorsqu'ils avaient volé des objets de plus grandes valeurs. Une technique bien rodée, que ces singes apprendraient dès leur plus jeune âge, et jusqu'à leur 4 ans, précise l'étude. Un comportement qui prouve l'intelligence de ces animaux, selon le Dr Leca : "Ces comportements sont acquis socialement et sont transmis à travers des générations de singes depuis au moins trente ans au sein de cette population", souligne le spécialiste.

Les négociations peuvent parfois durer de longues minutes avant que les macaques ne rendent leur bien à leur propriétaire. Au cours de leurs observations, les chercheurs ont assisté à une négociation particulièrement longue : les singes ont rendu l'objet 25 minutes après l'avoir volé, et après 17 minutes de marchandage.