Allemagne : la police interrompt un anniversaire, les invités partent se cacher

et AFP

publié le 13/01/2021 à 17:40

C'est une scène aussi absurde qu'insolite à laquelle ont fait face des policiers allemands mardi 12 janvier. Alertés par des voisins, les agents se sont rendus dans un logement où se déroulait un anniversaire d'enfant, réunissant trente personnes. À leur arrivée, les participants ont tenté de se cacher.

Quinze adultes et autant d'enfants étaient réunis mardi après-midi dans un appartement d'Hameln, en Basse-Saxe. Lors de cette fête illégale, aucun des participants ne portait de masque, indiquent les médias locaux. Pourtant, l'Allemagne a pris des mesures drastiques pour tenter d'enrayer l'épidémie. Parmi elles, la restriction des réunions, plus particulièrement en intérieur où le virus se propage plus aisément.

Lors de l'arrivée des policiers, certains ont tenté d'échapper aux agents en partant se cacher. Ainsi, une femme et cinq enfants ont été retrouvés enfermés dans les toilettes. D'autres personnes s'étaient quant à elles réfugiées dans des placards. Tous les adultes présents vont devoir payer des amendes.