Var : il découvre un trésor familial dans un coffre 17 ans plus tard

publié le 18/01/2021 à 18:25

Un habitant de Fréjus a découvert dans un coffre-fort de précieux objets et documents qui appartenaient à une famille originaire de l'Orne en Normandie. Après un appel à témoins, il a pu remettre cette trouvaille à ses propriétaires.

Il y a dix-sept ans, le Varois avait acheté le meuble en question à un brocanteur mais n'avait pas accès à un petit compartiment qu'il a seulement pu ouvrir il y a peu, rappelle 20 Minutes. À l'intérieur, des médailles militaires de la Première Guerre mondiale, des documents administratifs, des télégrammes ou encore des testaments. Mais surtout, le Varois a découvert la lettre d'un homme annonçant à sa mère avoir été libéré d’un camp de prisonniers allemand par les troupes américaines.

Il a donc décidé de retrouver les anciens détenteurs du coffre. Son appel sur les réseaux sociaux a été largement diffusé et a permis de les identifier en moins de 24 heures. Il s’agit de Christian et Ludovic Hervault, le fils et le petit-fils du prisonnier de guerre.