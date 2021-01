Angleterre : en plein cambriolage, des voleurs appellent la police par erreur

publié le 12/01/2021 à 18:21

Alors que la série Lupin fait un carton sur Netflix, en Angleterre, certains cambrioleurs n'ont pas forcément le même panache que le personnage joué par Omar Sy. Alors qu'ils étaient en plein cambriolage dans le comté de Staffordshire, au centre du pays, l'un des deux voleurs s'est assis sur son téléphone portable, qui a par erreur composé le numéro de la police.

C'est The Guardian, qui relate cette histoire, survenue le 7 janvier dernier. Selon le site britannique, repris par Ouest-France, l'un des cambrioleurs a sans faire exprès composé le 999, le numéro de la police. La police locale raconte ainsi avoir arrêté "les cambrioleurs les plus malchanceux du monde".

"Nous avons reçu un appel où on les entendait détailler toutes leurs frasques, jusqu’à l’arrivée de nos patrouilles venant les arrêter", raconte la police sur Twitter. Les deux hommes âgés de 42 et 49 ans ont donc été interpellés sans grande difficulté par les forces de l'ordre et placés en détention.